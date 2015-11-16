В Киевский теризбирком оригиналы протоколов по выборам мэра сдали 7 из 10 районных ТИК

Как передает корреспондент УНИАН, согласно данным избирательной документации районов, кандидаты в мэры Виталий Кличко и Брислав Береза нибрали: в Голосеевском районе – 30 242 голоса и 16 381 голос соответственно (явка составила 28,07% или 48 456 избирателей); Печерском – 15 770 и 7468 (явка составила 27,27% или 24 226 избирателей; Шевченковском – 31 188 и 15 605 (явка составила 27,61% или 48331 избиратели); Подольском – 27 077 и 13 118 (явка составила 28,69% или 41 551 избирателей); Днепровском – 49 488 и 24 658 (явка составила 28,65% или 75 945 избирателей); Святошинском – 49 196 и 23 699 (явка составила 27,9% или 70 498 избирателей); Оболонском – 452 57 и 22 182 (явка составила 31,08% или 70 058 избирателей).

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Также свою документацию сдал Соломенский район, но их протокол отправили на уточнение, поскольку есть сомнения относительно правильності оформления данных протокола с технической точки зрения.

Вместе с тем, данные протокола информируют, что за Кличко свои голоса отдали - 41 241 и за Березу - 21 421 голос (явка составила 26,66% или 64 458 избирателей).