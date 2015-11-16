Кличко во втором туре выборов мэра набирает 66,5% - неофициальные предварительные результаты киевской ТИК
Во втором туре выборов киевского городского головы кандидат в мэры, нынешний городской голова Виталий Кличко набирает 66,49%, его соперник Борислав Береза - 33,51%.
Как передает корреспондент УНИАН, такие неофициальные предварительные результаты голосования по результатам обработки 100% протоколов избирательных участков, обнародовала Киевская городская территориальная избирательная комиссия.
В столице насчитывается 1089 УИК.
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В настоящее время комиссия перешла к обработке результатов голосования по оригиналам протоколов районных ТИК. На это время все 10 районов сдали свою избирательную документацию. Последние протоколы передали в городскую комиссию Деснянский и Дарницкий районы.
Согласно озвученным протоколами, в Деснянском районе за Кличко проголосовали 53 524 избиратели, за Березу - 28 108 (явка избирателей в районе 29,34% или 83 510 избирателей). В Дарницком районе за Кличко свои голоса отдали 17 890 избирателей, за Березу – 8 873 (явка 27,52% или 77 362 избирателя).
Также свои уточненные протоколы сдала Соломенская ТИК.
Как сообщал УНИАН, утром комиссия имела официальные протоколы 7 из 10 районов города.