Кличко по результатам обработки 100% протоколов становится мэром Киева - официальные результаты

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные озвучил председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Сульдин во время ознакомления членов комиссии с официальным протоколом о результатах выборов городского головы Киева.

Соперник Кличко Борислав Береза набрал 197 844 голоса избирателей.

«Наибольшее количество голосов в едином одномандатном округе набрал Кличко», - говорится в заключительной части протокола.

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После зачитывания протокола Сульдин объявил, что многодневное непрерывное заседание теризбиркома подходит к завершению, поскольку избран киевский городской голова.

Также в протоколе указано, что участие в голосовании второго тура приняли в целом 612 492 избирателя, свои голоса за кандидата отдали 590 458 избирателей.

Согласно протоколу, 22 034 бюллетеня признаны недействительными.