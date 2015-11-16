Кличко по результатам обработки 100% протоколов становится мэром Киева - официальные результаты
По результатам 100% протоколов районных ТИК действующий глава столицы Виталий Кличко победил во втором туре выборов Киевского городского головы с 392 614 голосами избирателей.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие данные озвучил председатель Киевской городской территориальной избирательной комиссии Анатолий Сульдин во время ознакомления членов комиссии с официальным протоколом о результатах выборов городского головы Киева.
Соперник Кличко Борислав Береза набрал 197 844 голоса избирателей.
«Наибольшее количество голосов в едином одномандатном округе набрал Кличко», - говорится в заключительной части протокола.
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После зачитывания протокола Сульдин объявил, что многодневное непрерывное заседание теризбиркома подходит к завершению, поскольку избран киевский городской голова.
Также в протоколе указано, что участие в голосовании второго тура приняли в целом 612 492 избирателя, свои голоса за кандидата отдали 590 458 избирателей.
Согласно протоколу, 22 034 бюллетеня признаны недействительными.