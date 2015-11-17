В Киеве закрыли все рестораны "Макдональдс" из-за угрозы терактов (фото)
Сегодня днем в Киеве неизвестный мужчина сообщил на телефон "102" о заминировании сети ресторанов быстрого питания “Макдональдс”.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции Киева, взрывотехники проверяют все столичные рестораны “Макдональдс”, которых в городе около 30.
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Так, первое сообщение о минировании ресторана "МакДональдс" на Борщаговке (ул. Гната Юры, 13) поступило в 11:00, передает Delo.ua. Всех посетителей эвакуировали, а на месте события начали работу спецслужбы.
Около 12:00 стало известно еще об одном минировании ресторана, в этот раз на Севастопольской площади.
К 13:00 неизвестный заявил о заминировании здания, в котором находился "МакДональдз" на Позняках. Также поступила информация о минировании еще одного ресторана на Майдане Независимости.
По последним данным, к 14:30 спецслужбы проверили учреждение и разрешили продолжить работу.
В свою очередь в пресс-службе "Макдональдс" подчеркнули, что рестораны возобновят свою работу, как только будут получены соответствующее разрешение от уполномоченных специалистов.
Кроме того, об угрозах минирования ресторанов сообщают сами киевляне в соцсетях.
Угроза заминирования. Макдональдс на Позняках оцеплен. #Киев#терроризм#Украина # pic.twitter.com/g28pYkAXyo
— Sergey Koshman (@Koshman) November 17, 2015
В киевскую полицию поступили сообщения о минировании всех ресторанов сети Макдональдс. Заведения проверяют pic.twitter.com/V7nIXim2Uu
— Hromadske.TV (@HromadskeTV) November 17, 2015
"Глобус" на #Майдан'и также закрыт. Внутри правоохранители. Работницы оттуда говорят, что "заминирован" с 11:30 pic.twitter.com/Rm0gzrSL3n
— Mila Moroz (@mila4moroz) November 17, 2015