В Киеве закрыли все рестораны "Макдональдс" из-за угрозы терактов (фото)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции Киева, взрывотехники проверяют все столичные рестораны “Макдональдс”, которых в городе около 30.

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Так, первое сообщение о минировании ресторана "МакДональдс" на Борщаговке (ул. Гната Юры, 13) поступило в 11:00, передает Delo.ua. Всех посетителей эвакуировали, а на месте события начали работу спецслужбы.

Около 12:00 стало известно еще об одном минировании ресторана, в этот раз на Севастопольской площади.

К 13:00 неизвестный заявил о заминировании здания, в котором находился "МакДональдз" на Позняках. Также поступила информация о минировании еще одного ресторана на Майдане Независимости.

По последним данным, к 14:30 спецслужбы проверили учреждение и разрешили продолжить работу.

В свою очередь в пресс-службе "Макдональдс" подчеркнули, что рестораны возобновят свою работу, как только будут получены соответствующее разрешение от уполномоченных специалистов.

Кроме того, об угрозах минирования ресторанов сообщают сами киевляне в соцсетях.