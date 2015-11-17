Mc'Donalds возобновил работу 10 ресторанов в Киеве после "минирования"

Ряд заведений все еще не работают до окончания проверок правоохранительными органами, сообщила пресс-служба компании.

"Проверено и подтверждена возможность возобновления работы более 10 заведений", – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в связи с поступившим сегодня утром сообщением о минировании, правоохранительные органы проводят проверки в большинстве ресторанов Mc’Donalds в Киеве, которых насчитывается 34.

Корреспондент УНИАН посетил два заведения Mc’Donald’s на Майдане Незалежности. Они закрыты для посетителей с 11:00 утра, но в них продолжает находиться персонал. Как сообщили УНИАН в одном из ресторанов, заведения откроются, как только пройдет второй этап проверки с помощью специально обученных собак.

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Несмотря на то, что проверка правоохранительных органов не завершена, работа торгового центра «Глобус», в котором находится один из ресторанов Mc’Donalds, возобновилась. «Глобус» был закрыт для посетителей через несколько часов после поступления сообщения о минировании.

Как сообщал УНИАН, сегодня днем в Киеве неизвестный мужчина сообщил на телефон «102» о заминировании сети ресторанов быстрого питания Mc’Donalds. В Главном управлении Национальной полиции Киева УНИАН сообщили, что взрывотехники проверят все столичные рестораны Mc’Donalds.

Компания Mc’Donalds является крупнейшей в мире сетью ресторанов быстрого обслуживания, которая насчитывает более 35 тыс. заведений в мире и обслуживает около 70 млн посетителей ежедневно. В Украине работает около 70 ресторанов этой сети.