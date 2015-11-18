В Киеве станция метро "Крещатик" закрыта из-за угрозы взрыва (фото)

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В связи с получением информации об угрозе взрыва станция "Крещатик" закрыта для пассажиров. Также станция не работает как пересадочная с линии на линию. Поезда следуют мимо станции без остановки", - сказано в сообщении.

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В метрополитене сообщили, что дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Киеве правоохранители искали взрывчатку на станциях метро «Черниговская» и «Гидропарк».

Того же дня в Киеве аноним сообщил на телефон «102» о заминировании сети ресторанов быстрого питания «Макдональдс». Взрывотехники проверяли рестораны «Макдональдс», которых в столице около 30.