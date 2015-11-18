В Киеве маршрутка протаранила полицейских (фото, видео)

15:11, 18 ноября 2015
Киев
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В Киеве на Московском проспекте в районе метро "Петровка" произошло ДТП: маршрутка протаранила автомобиль патрульных полицейских.

дтп / Василий Бабанин, Вконтакте

Патрульный автомобиль Toyota Prius решил совершить манёвр на оживлённой магистрали Московского проспекта на Петровке.

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Не смотря на включённые спецсигналы, водитель маршрутки протаранил тойоту, врезавшись в её левый бок.

Видео с ДТП появилось на канале VIDEOPROBKI на Youtube.

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