В Киеве маршрутка протаранила полицейских (фото, видео)

В Киеве на Московском проспекте в районе метро "Петровка" произошло ДТП: маршрутка протаранила автомобиль патрульных полицейских.

Патрульный автомобиль Toyota Prius решил совершить манёвр на оживлённой магистрали Московского проспекта на Петровке. Читайте также"Украина на пороге анархии": Совет адвокатов требует вернуть работу МВД в правовое русло Не смотря на включённые спецсигналы, водитель маршрутки протаранил тойоту, врезавшись в её левый бок. Видео с ДТП появилось на канале VIDEOPROBKI на Youtube.

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