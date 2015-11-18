В Киеве маршрутка протаранила полицейских (фото, видео)
15:11, 18 ноября 2015Киев
2753
В Киеве на Московском проспекте в районе метро "Петровка" произошло ДТП: маршрутка протаранила автомобиль патрульных полицейских.
Полицейским не удалось "пролезть" на перекрестке / Василий Бабанин, Вконтакте
Патрульный автомобиль Toyota Prius решил совершить манёвр на оживлённой магистрали Московского проспекта на Петровке.
Читайте также"Украина на пороге анархии": Совет адвокатов требует вернуть работу МВД в правовое русло
Не смотря на включённые спецсигналы, водитель маршрутки протаранил тойоту, врезавшись в её левый бок.
Видео с ДТП появилось на канале VIDEOPROBKI на Youtube.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter