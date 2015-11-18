В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Театральная", станция "Крещатик" возобновила работу
15:38, 18 ноября 2015Киев
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Станция Киевского метрополитена "Театральная" закрыта для входа и выхода пассажиров из-за сообщения о заминировании.
"Крещатик" возобновила работу после сообщения о минировании / Фото УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В метрополитене отметили, что дальнейший режим работы станции будет зависеть от результатов проверки правоохранительными органами.
По данным пресс-службы, станция Киевского метрополитена "Крещатик" возобновила работу после сообщения о минировании.
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"Работа станции "Крещатик" и пересадочного узла восстановлена в 15.11", - сказано в сообщении.
В метрополитене отметили, что в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.
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