Станция киевского метро "Театральная" возобновила работу

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что в результате проведенной правоохранительными органами проверки на станции взрывоопасных предметов не обнаружено.

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Станция была закрыта на вход и выход пассажиров около 14.45 в связи с получением информации об угрозе взрыва.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня также закрывалась станция метро "Крещатик" после сообщения о заминировании.