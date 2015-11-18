"Киевавтодор" проводит второй этап капремонта Южного моста

КК "Киевавтодор" проводит второй этап капитального ремонта Южного моста через Днепр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в рамках второго этапа капитального ремонта запланировано выполнить работы по замене гидроизоляции, колесоотбойного ограждения, асфальтобетонного покрытия тротуаров и ремонту перильного ограждения.

"Сейчас дорожники разбирают старое асфальтобетонное покрытие тротуара, снимают гидроизоляцию и демонтируют колесоотбойное ограждение, которое не соответствует современным требованиям по безопасности движения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство мостового перехода было начато в 1983 году, а введено в эксплуатацию в 1990. С момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт Южного моста через Днепр не выполнялся.

В КГГА напомнили, что в рамках первого этапа в сентябре 2015 года была произведена замена гидроизоляции и выполнено покрытие из гусасфальта на половине ширины проезда, что обеспечит качественный проезд транспорта в осенне-зимний период.

Как отметили в КК "Киевавтодор", работы на Южном мосту будут продолжены и в следующем году.