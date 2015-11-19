В Киеве подстрелили директора НИИ судебных экспертиз Минюста

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко.

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По его словам, «Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста, получил огнестрельные ранения ног после нападения преступника на улице Тимошенко на Оболони. Пострадавший находится в больнице. Полиция начала расследование».

Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Минюста получил огнестрельные поранен... Posted by Artem Shevchenko on 18 ноябрь 2015 г.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Выехавшие на вызов правоохранители, по словам очевидцев, установили: мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность нападавшего.