Завтра в Киеве ожидаются сильные порывы ветра: жителям столицы рекомендуют не выходить на улицу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды предупреждает о возникновении опасности, связанной с природными явлениями, и рекомендует в случае усиления ветра по возможности не выходить на улицу.

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Завтра в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем временами дождь, температура ночью 6-8° тепла, днем около 10°.