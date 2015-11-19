Экс-депутат Киевсовета открыл стрельбу по коммунальщикам, полиция выясняет обстоятельства конфликта

21:11, 19 ноября 2015
Киев
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Полиция Киева устанавливает обстоятельства конфликта со стрельбой между экс-депутатом Киевсовета и коммунальщиками.

пистолет/ Фото УНИАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве, конфликт возник на Подоле, когда работники КП «Киевблагоустройство», согласно принятого решения КГГА, проводили демонтаж сооружений на территории частного предприятия.

«В результате таких действий представитель фирмы спровоцировал конфликт с коммунальщиками, в ходе которого сделал несколько выстрелов вверх из травматического оружия. При этом никто из присутствующих не пострадал», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что оружие изъято, а «мужчина общается с правоохранителями».

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Также сказано, что «следственно-оперативная группа Подольского управления полиции опрашивает участников и свидетелей с целью установления всех обстоятельств происшествия и оказания ей правовой квалификации».

Вместе с тем директор КП «Киевблагоустройство» Иван Клипа написал в Facebook, что сегодня сносили «незаконно построенный авторынок на улице Межигорской 78а".

Он отметил, что «на место демонтажа приехал владелец» экс-депутат Киевсовета от Блока Черновецкого Алексей Самохин.

«Самохин совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении сотрудников благоустройства и был задержан полицией», - написал Клипа.

При этом он отметил, что «в настоящее время земля фактически принадлежит метрополитену», поскольку там должен строиться один из выходов метрополитена на Подольско-Воскресенском мосту.

В настоящий момент проводим снос незаконно построенного авторынка на ул. Межигорская 78а площадью более 5000 метров квад...

Posted by Иван Клипа on 19 ноября 2015 г.
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