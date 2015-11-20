В центре Киева в День Достоинства и Свободы установят пропускные пункты

Об этом сообщил руководитель столичной полиции Александр Терещук в Facebook.

Он проинформировал, что в связи с празднованием во всех регионах государства второй годовщины Дня Достоинства и Свободы в Киеве будут проходить массовые мероприятия.

Читайте также21-22 ноября на Майдане Независимости будет отмечаться День Свободы и Достоинства

В этой связи он подчеркнул, что самые массовые мероприятия будут проходить в Киеве. "Мы ожидаем прибытия граждан из других регионов, а также иностранцев. А потому мы, правоохранители, должны сделать все, чтобы на должном уровне обеспечить порядок и безопасность граждан", - отметил Терещук.

"Несмотря на серию террористических актов в центре Европы, ситуацию на востоке страны, мы вынуждены усилить меры безопасности во время проведения этих мероприятий", - отметил Терещук.

Он призвал киевлян и гостей города с пониманием отнестись к определенным ограничениям, которые будут осуществляться в центральной части города. "Это будет установление пропускных пунктов, осмотр личных вещей, проверка документов. Сегодня ситуация требует от нас таких действий", - сообщил Терещук.

Терещук пояснил, что "сегодня такие мероприятия – это требование времени, поэтому надеюсь на вашу поддержку и помощь, ведь наша общая задача – порядок и безопасность! Мы должны в очередной раз продемонстрировать, что мы – европейское государство, и мы с вами живем в безопасном городе".