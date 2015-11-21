Заместитель главы КГГА заявил, что уходит в отставку (видео)

Заместитель главы КГГА Игорь Никонов заявил, что уходит в отставку и намерен сосредоточиться на реализации крупных инвестиционных проектов в Киеве - сообщает телеканал "112 Украина".

Игорь Никонов уверен, что для дальнейшего стратегического развития города нужны "точки роста": огромные инфраструктурные и другие проекты, переговоры с серьезными институциональными инвесторами, работа с Верховной Радой и Кабинетом министров.

"Я хочу построить индустриальный парк. Мы сейчас занимаемся проектом "метро на Троещину", - заявил Никонов, но при этом подчеркнул, что знает, где взять деньги на проект, но этим надо заниматься "с утра до ночи", не отвлекаясь на текущие задачи.

Никонов объяснил, что изначально Виталий Кличко пригласил его на год, как антикризисного менеджера: "Я тут живу, тут живет 10 моих детей, мне хотелось реально помочь. Мы занялись тем, что сразу же сделали аудит, мы остановили падение города в пропасть, мы зашли в администрацию, структурировали полностью её работу, уволили 400 человек, которые либо реально были некомпетентны, либо просто воровали деньги нещадно самым наглым образом, построили прозрачную систему управления городом".

"Я хочу построить именно то, чего сегодня Киеву не хватает", - резюмировал свою задачу Никонов.

Полное интервью Игоря Никонова в ток-шоу "Люди. Hard Talk".