Полиция открыла производство против экс-депутата Киеврады, который спровоцировал конфликт со стрельбой с коммунальщиками

Об этом сообщает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Напоминается, что 19 ноября в столичную полицию поступило сообщение о конфликте на Подоле. Прибывшие на место правоохранители установили, что работники КП «Киевблагоустройство», согласно принятому КГГА решению, осуществляли демонтаж сооружений на территории частного предприятия.

В результате представитель фирмы спровоцировал конфликт с коммунальщиками, в ходе которого применил газовый баллончик и сделал несколько выстрелов из травматического оружия, заявил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Александр Терещук.

Мужчину доставили в райуправление полиции, оружие изъяли. Следственно-оперативная группа опросила участников и свидетелей происшествия с целью установления всех обстоятельств происшествия и оказания ей правовой квалификации.

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В результате по заявлениям участников конфликта правоохранители начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ст. 356 (самоуправство) и ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в полиции Киева отмечали, что экс-депутат во время конфликта с коммунальщиками сделал несколько выстрелов вверх из травматического оружия. Никто из присутствующих не пострадал.

В тот же день директор КП «Киевблагоустройство» Иван Клипа написал в Facebook, что во время незаконно построенного авторынка на улице Межигорской 78а на место демонтажа приехал владелец, экс-депутат Киевсовета от Блока Черновецкого Самохин.

«Самохин совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия в направлении сотрудников благоустройству и был задержан полицией», - написав Клипа.

При этом он отметил, что «в настоящее время земля фактически принадлежит метрополитену», поскольку там должен строиться один из выходов метрополитена на Подольско-Воскресенском мосту.