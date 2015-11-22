В Киеве объявили штормовое предупреждение

Синоптики предупреждают о густом тумане сегодня, 22 ноября, в Киеве и Киевской области. Также объявляется штормовое предупреждение.

Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сообщается, что туман будет до конца дня, видимость составит 200-500 м.

"В ближайший час с сохранением до конца дня, 22 ноября, - туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Гидрометеорологическая служба Украины прогнозирует теплые осень и зиму.

Естественное понижение температуры сменится потеплением в конце ноября - начале декабря, когда температура будет доходить до 5-7 градусов выше ноля.

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Метеорологи обещают снежный и морозный Новый год. Температура воздуха к третьей декаде декабря опустится до 10-15 градусов ниже ноля, а в январе значительно поднимется.

"Только до 10 января будут морозные дни, а дальше температура восстановится и пойдет выше нормы. Если минус три градуса норма, то будет на три-четыре выше, то есть ноль и положительная температура", - сказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, добавив, что февраль ожидается мягкий и с незначительными осадками.

Стоит отметить, что такие погодные условия играют на руку Минэнерго, поскольку запасов угля на зимний период на данный момент недостаточно.