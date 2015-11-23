В Киеве мужчина пытался пронести гранату на борт самолета (фото, видео)

Взрывоопасные предметы военнослужащий пытался взять на борт самолета в ручной клади, сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.

Читайте такжеКраматорчанин добровольно сдал в милицию гранату и патроны

Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, указали: обнаруженные у пассажира предметы внешне похожие на боевую гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2. Столичные правоохранители изъяли и направили на экспертизу опасные находки.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Мужчине грозит до семи лет заключения.