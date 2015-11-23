В Киеве мужчина пытался пронести гранату на борт самолета (фото, видео)
10:54, 23 ноября 2015Киев
3830
35-летний житель Донецкой области объяснил работникам полиции и представителям службы безопасности аэропорта, что просто «забыл» выложить из сумки боеприпасы, когда паковал личные вещи.
Мужчина говорит, что "забыл" выложить боеприпас / mvs.gov.ua
Взрывоопасные предметы военнослужащий пытался взять на борт самолета в ручной клади, сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.
Читайте такжеКраматорчанин добровольно сдал в милицию гранату и патроны
Взрывотехники, прибывшие на место происшествия, указали: обнаруженные у пассажира предметы внешне похожие на боевую гранату РГД-5 и запал УЗРГМ-2. Столичные правоохранители изъяли и направили на экспертизу опасные находки.
mvs.gov.ua
По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие. Мужчине грозит до семи лет заключения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter