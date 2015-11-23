Президент Укрбуда: мы приостанавливаем стройку на Никольской слободке

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента "Укрбуда" Максима Микитася.

По его словам, вокруг строительства ЖК "Солнечная ривьера" выросло много слухов, что привело к скандалам и конфликтам с активистами.

В связи с этим компания приостанавливает строительство, чтобы представить киевлянам презентацию проекта и развития территории, после чего примет решение о дальнейшей судьбе объекта.

"У нас есть все разрешительные документы на строительство. И наши полномочия подтверждены судебными решениями. Но, видимо, работа с местной громадой оказалась недостаточной, мы не смогли разъяснить людям, что мы хотим строить и как будет выглядеть это место после благоустройства. Это и послужило причиной недопонимания с местной громадой. И в определенный момент участниками этого конфликта стали многие псевдоактивисты, которые преследуя личную выгоду, раздувают скандал и вводят в заблуждение искренне переживающих за судьбу своего района местных жителей", - отметил Микитась.

В частности, помимо жилых домов, "Укрбуд" планирует обустроить 3 км набережной Днепра и построить новую дорожную развязку со сквозным выездом на Русановскую набережную, а также уже проводит замену тепловых и канализационных коммуникаций для всего района.

Микитась рассказал, что на месте заброшенного сейчас берега пролива планируется высадить деревья, расчистить русло, обустроить два новых сквера и четыре детских игровых площадки. Корпорация также продолжит ремонты в общеобразовательных школах Никольской слободки и обновление существующей зоны здоровья, поможет с ремонтом главного храма Украинской греко-католической церкви.

“Нам есть что предложить жителям Слободки, мы открыты к сотрудничеству и готовы к реализации пожеланий киевлян. Уверен, что люди одобрят по-европейски обустроенную, красивую набережную со скверами и детскими площадками”, - сообщил он.

Эти и другие составляющие проекта строительства "Солнечной ривьеры" с детальным описанием презентуют киевлянам в ближайшее время, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.

"Мэр Киева Виталий Кличко рекомендовал не продолжать стройку, пока мы не вернем доверие местных жителей. И мы приняли решение провести открытую презентацию проекта для киевлян и ответить на все вопросы. После презентации и обсуждения проекта мы возьмем на себя обязательства по благоустройству территории и выполним их в полной мере", - подчеркнул глава "Укрбуда".

Напомним, с февраля этого года периодически возникает противостояние между застройщиком и общественными активистами относительно строительства жилого комплекса "Солнечная ривьера" по улице Никольско-Слободской, 1. Участок земли был передан под застройку решением Киевсовета еще 26 июля 2007 года. 1 октября 2015 года Высший хозяйственный суд Украины подтвердил законность этого решения, но активисты продолжают препятствовать строительным работам. В связи с єтим 18 ноября Кличко заявил, что необходимо предоставить полный план развития территории, инфраструктуры для отдыха жителей микрорайона и получить согласие общины.