В Киеве в рамках закона о декоммунизации демонтируют 21 памятник

Об этом сообщил специалист Украинского института национальной памяти Богдан Короленко. "Что касается памятников, в столице их 21 (которые надо демонтировать – УНИАН). Из них 12 – это памятники Ленину. По поводу некоторых памятников сейчас происходит дискуссия в экспертном совете по ценности каждого из них", - сказал Богдан Короленко.

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Он отметил, что для решения вопроса дальнейшей судьбы демонтированных памятников будет создана специальная экспертная комиссия, которая должна оценить художественную ценность отдельных произведений советской эпохи. "И часть из этих памятников и памятных знаков, если они действительно представляют художественную ценность, будут передавать для сохранения для экспонирования их в специальных музеях. Но они будут демонтированы в любом случае из публичного пространства", - сказал Короленко.

Так, он сообщил, что сейчас обсуждается вопрос, в частности, относительно памятника Щорсу в Киеве. "В ближайшее время, скорее всего, будет принято окончательное решение и, соответственно, передано на рассмотрение Киевсовету", - сказал специалист.

Он напомнил, что экспертный совет при КГГА уж принял решение о демонтаже 79 мемориальных досок и часть из них – около 20, будет передана в музеи. "Все остальные будут переданы балансодержателям, которые решат, будут ли они лежать в запасниках, или их переплавят, если они сделаны из металла", - сказал Короленко.

"Что касается мозаик, будут ли их демонтировать и каким образом, то этот вопрос будет рассматриваться отдельно с участием экспертных комиссий", - отметил представитель Института национальной памяти.

По поводу улиц столицы, которых касается закон о декоммунизации, Короленко сообщил, что принято решение о переименовании 55 улиц, еще по 66 улицам - решения сейчас на разных стадиях принятия. "По большинству улиц уже прошли общественные обсуждения, по некоторым уже есть решения соответствующей топонимической комиссии при Киевском городском совете и, собственно, в ближайшее время решение о новом названии будет принято", - сообщил специалист.