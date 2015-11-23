Правоохранители проверяют все магазины Roshen в Киеве из-за сообщения о заминировании

«Поступило сообщение с утра в полицию, что заминировали все магазины, соответственно, в каждый магазин прибыли правоохранительные органы и проводят проверки», - сказал представитель пресс-службы.

В компании также сообщили, что часть магазинов уже открыта. Правоохранители не обнаружили никакой угрозы для жизни посетителей и персонала.

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«Часть магазинов уже работает. По результатам проверки ничего не нашли. Все в порядке», - отметили в пресс-службе.

В компании обещают восстановить работу магазинов по завершении проверок.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября правоохранительные органы уже осуществляли проверку двух киевских магазинов Roshen на наличие взрывчатки в связи с сообщением о минировании. Днем ранее, 17 ноября, неизвестный сообщил о минировании сети ресторанов быстрого питания Mc’Donalds. В связи с сообщениями магазины и рестораны были закрыты на проверки, по результатам которых угрозы обнаружено не было.

На минувшей неделе в полицию также поступала информация о минировании в столице станций метро, офисов телеканалов и торговых точек. Все «заминированные» анонимами объекты проверялись работниками правоохранительных органов, взрывчатки или других опасных предметов выявлено не было.

Полиция работает над установлением лиц, которые дали ложные сообщения.

Справка УНИАН. Корпорация Roshen – один из крупнейших в Украине производителей кондитерских изделий. В состав Roshen входят украинские фабрики в Киеве, Виннице и Кременчуге; две производственные площадки Липецкой кондитерской фабрики (Россия), Клайпедская кондитерская фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Венгрия), а также масло-молочный комбинат «Бершадьмолоко», который обеспечивает фабрики корпорации молочным сырьем. Корпорация принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Компания имеет сеть из 37 фирменных магазинов, из которых 28 расположены в Киеве и пригороде столицы, 6 – в Харькове, 3 – в Виннице.