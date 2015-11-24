В Киеве СБУ обыскивает помещения приспешников "российского агитпрома", транслировавших канал "Новороссия ТВ"

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействия деятельности террористической организации) происходят обыски в помещениях, из которых осуществлялась техподдержка распространения "русского агитпрома", - говорится в сообщении.

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По ее словам, "именно этот канал в лучших "геббельсовских" традициях распространяет наиболее "грязные" сюжеты, заказанные кремлевской пропагандой и фактически стал составной частью "информационной войны", развязанной российскими агрессорами против Украины".

"Новороссия ТВ" распространял видео пыток украинских военных. Это он, хочу напомнить, транслировал срежессированный "парад украинских военнопленных" - очередное доказательство преступлений против человечности российско-террористических группировок", - подчеркнула пресс-секретарь СБУ.

По ее словам, люди, которые помогали выводить в эфир интервью с главарями террористов, способствовали появлению в информпространстве большинства лживых новостей про Украину, "фактически хуже террористов, которые держат оружие в руках".