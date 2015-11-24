В СБУ рассказали о "трансляторах" пропагандистского канала "Новороссия ТВ"

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"В ходе проведения досудебного расследования установлено, что жители Киева и Житомирской области на протяжении длительного времени находились на территории "ДНР", где оказывали консультации и практическую помощь представителям телеканала "Новороссия ТВ", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что они способствовали настройке прямого эфира, трансляции новостей и видеоматериалов, помогли организовать взаимодействие между подразделениями канала, проводили обучение лиц, которые занимались монтажом материалов и лично программировали необходимое для этого оборудование и программное обеспечение.

Кроме того, по словам Гитлянськой, они зарегистрировали и настроили трансляцию канала "Новороссия ТВ" на популярных видеохостингах.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, 24 ноября, в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины начали следственные действия в отношении лиц, которые подозреваются в техническом содействии трансляции телеканала террористов "Новороссия ТВ" через сеть Интернет.