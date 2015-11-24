Из центра Киева скоро уберут автокофейни и автокиоски с шаурмой

Об этом сообщил директор Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА Дмитрий Белоцерковец в соцсети. По его данным, коммунальные службы города сегодня начинают работу в трех центральных зонах Киева по их очистке от автокофеен, автокиосков с шаурмой и других автомобилей, с которых ведется торговля.

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"Исходя из меморандума между городом и ассоциацией по передвижной торговле, с сегодняшнего дня начинаем зачистку 0, 1, 2 зон от незаконных автокиосков с шаурмой прежде всего, а также автокофеен. Легальными в этих зонах есть 54 локации, на которые или уже прошли аукцион-торги, или на которые они пройдут в ближайшие дни (пятница - дата торгов), до проведения последних торгов все автомобили должны выехать из этих трех зон", - написал Дмитрий Белоцерковец.

Он также отметил, что автокиоски с шаурмой вообще не могли участвовать в аукционе на места в этих центральных зонах, исходя из принципиальной позиции Департамента благоустройства.

При этом Дмитрий Белоцерковец разместил карту локаций законных объектов, на которые или прошли торги, либо будут проведены. По его информации, на сегодня в 0, 1, 2 зонах размещается около 150-200 автомобилей, занимающихся торговлей.

Он уточнил, что сегодня работы будут осуществляться возле станции метро "Дворец спорта". "Для примера, по факту там располагаются 6 автокиосков с шаурмой и 4 автокофейни, фактически легальной после торгов будет одна кофейная машина", - сообщил Белоцерковец.

Также сегодня возле станции метро "Арсенальная" будут демонтированы 3-4 автокиоска по продаже шаурмы.

Как сообщал УНИАН, 1 июля мэр Киева Виталий Кличко поручил убрать из центральной части города мобильные кофейни, торговые палатки, а также прекратить незаконную торговлю и стихийные парковки в непредназначенных для этого зонах.

После этого предприниматели проводили акции протеста с требованием пересмотреть политику городских властей по наведению порядка на их бизнес-рынке.

29 июля Кличко подписал распоряжение, которым утвердил схему размещения в столице средств передвижной мелкорозничной торговой сети. На схеме нанесены торговые точки, право работы на которых реализуется на онлайн-торгах.

Схемой предусмотрено зонирование города на 4 части. Торговля в нулевой зоне (исторические памятники) запрещена.

После этого власти Киева провели несколько электронных торгов по распределению дополнительных адресов для размещения объектов передвижной мелкорозничной торговли с учетом пожеланий предпринимателей.