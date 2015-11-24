В Киеве со станции метро "Золотые ворота" эвакуировали пассажиров

После проведения проверки взрывные предметы не обнаружены, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

По информации правоохранителей, им позвонил мужчина и сообщил, что на станции «Золотые ворота» произойдет взрыв.

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На место происшествия выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа столичной полиции, кинологи и спасатели. Проводилась эвакуация пассажиров со станции, а поезда, курсировавшие на Сырецко-Печерской линии, следовали без остановки.

"В результате отработок взрывоопасных или подозрительных предметов правоохранители не нашли. Проводятся мероприятия по установлению злоумышленника, который сообщил ложную информацию", - сообщают в главке полиции.