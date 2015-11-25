Киев останется на Новый год и Рождество без фейерверков из-за продолжения АТО

Об этом заявила заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко на пресс-конференции в Музее истории города Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По ее словам, столичные власти совместно с партнерами ожидают, что новогодние и рождественские праздники посетят более 2 млн киевлян и гостей столицы. «В прошлом году Софийскую площадь посетили около 1,2 млн человек. В этом году у нас больше локаций и праздничных предложений, поэтому мы ожидаем, что новогодние и рождественские праздники в столице посетят более 2 миллионов киевлян и гостей города», – сказала она.

Читайте такжеКрым будет отдыхать 10 дней в новогодние праздники

Старостенко отметила, что Киев продолжает сотрудничество с общественными организациями в подготовке и проведении новогодних праздников: «Нам приятно констатировать, что киевляне и гости столицы уже оценили новый формат празднований, а также высокий уровень подготовки к ним. Поэтому мы берем на себя ответственность продолжать эту традицию и развивать государственно-частное партнерство в этой сфере. При этом большую часть финансирования мероприятий берут на себя наши партнеры, тогда как городские власти обеспечивают организационные и проектные вопросы».

По ее словам, именно успех прошлогодних празднований среди киевлян увеличил интерес различных организаций к участию в нынешних мероприятиях. «В этом году мы получили большое количество заявок, проектов и предложений по проведению новогодних ярмарок, праздников и спектаклей на различных локациях нашего города. Это не только усилило конкуренцию между нашими партнерами, но и повысило качество услуг, предоставляемых во время праздников. Благодаря чему, надеемся, культурные потребности киевлян и гостей столицы будут удовлетворены», – сказала Старостенко.

Читайте такжеПравительство рекомендует сделать выходными 1-3 и 7-10 января

Заместитель председателя КГГА также отметила, что в этом году городские власти именно для удовлетворения потребностей киевлян расширили количество мест, где будут проходить празднования.

«Мы хотим, чтобы Киев полностью погрузился в праздничную новогоднюю атмосферу и киевляне не ограничивались только одной площадью или елкой, а могли выбрать формат и мероприятия себе по душе. При этом все локации будут объединены одной концепцией и идеологией, а также должны быть приспособлены для людей и детей с ограниченными физическими возможностями», – подчеркнула она.

Одновременно Старостенко отметила, что все праздники в Киеве будут достаточно сдержанными и пройдут без фейерверков.