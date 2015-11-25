В Киеве новогодние праздники пройдут на 5 площадях и на Певческом поле

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом на пресс-конференции сказала заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко.

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«Мы значительно расширили географию новогодних и рождественских мероприятий, и кроме центральной локации «Новый год между двумя колокольнями», которая будет расположена на Софийской и Михайловской площадях, а также на проезде между ними, городские власти готовят празднование еще на трех площадях и Певческом поле», – сообщила она.

По словам Старостенко, 19 декабря откроется «Европейская зима» на Почтовой площади (до 10 января). Посетители смогут ознакомиться с различными праздничными традициями, попробовать традиционные праздничные блюда и приобрести сувениры. Площадь будут украшать около 40 декорированных домиков, и искусственная елка высотой 6,5 м. Предполагается, что на сцене состоится гала-концерт победителей всеукраинского фестиваля «Звезды и звездочки», где выступят дети со всей Украины, в том числе из зоны АТО.

Также 19 декабря начнет действовать «Олимпийская елка» на Троицкой площади (до 16 января) – новогодняя ярмарка из 55 торговых домиков. На площади будут расположены ледовая горка, каток, где будут проходить соревнования по хоккею для детей. В сказочных домиках будут проводить мастер-классы.

Новогодняя ярмарка и фестиваль «В поисках made in Ukraine» на Контрактовой площади будет действовать с 19 декабря по 19 января. Здесь у здания Подольской РГА с 24 декабря до 11 января будет организована рождественская ярмарка и театрализованные представления с привлечением джазовых музыкантов. Параллельно в сквере возле памятника Сагайдачному с 19 декабря до 19 января пройдет тематическая ярмарка, будет организован парк сказочных скульптур и аттракционов.

Кроме того, 19 и 26 декабря будет работать «Зимняя «країна мрій» на Певческом поле, ее гостей ждут рождественская ярмарка, традиционные украинские гуляния, праздничные вертепы, праздник кулеша, выступления известных украинских коллективов и колядников. Кроме того, КП «Киевзеленстрой» готовит тематическую выставку новогодних композиций от всех районов столицы.