В Киеве на Днепре горит корабль-ресторан (фото)
16:54, 25 ноября 2015Киев
6492обновлено
В Киеве ликвидируют пожар в ресторане на воде «Веранда на Дніпрі».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления ГСЧС, в 15.47 в Печерском районе по улице Набережное шоссе, 25 в ресторане «Веранда на Дніпрі» вспыхнула кровля.
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Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работают 17 единиц основной и специальной техники и пожарный катер.
Киев сейчас Горит корабль-ресторан на Днепре. pic.twitter.com/Afec9hoUtg
— Ukrainian Mistress (@JuMistress) November 25, 2015
В Киеве Горит ресторан "Веранда"
— yusssi1 (@yusssi1) November 25, 2015
Тут прям на Днепре горит плавучий ресторан, зрелище жесть! pic.twitter.com/er0E11lJra
— Алексей Галимьянов (@alex_cat7) November 25, 2015
Как сообщал УНИАН, в Харькове горел крупнейший рынок Украины.
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