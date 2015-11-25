В Киеве на Днепре горит корабль-ресторан (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичного управления ГСЧС, в 15.47 в Печерском районе по улице Набережное шоссе, 25 в ресторане «Веранда на Дніпрі» вспыхнула кровля.

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Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают 17 единиц основной и специальной техники и пожарный катер.

Киев сейчас Горит корабль-ресторан на Днепре. pic.twitter.com/Afec9hoUtg — Ukrainian Mistress (@JuMistress) November 25, 2015

В Киеве Горит ресторан "Веранда" — yusssi1 (@yusssi1) November 25, 2015

Тут прям на Днепре горит плавучий ресторан, зрелище жесть! pic.twitter.com/er0E11lJra — Алексей Галимьянов (@alex_cat7) November 25, 2015

Как сообщал УНИАН, в Харькове горел крупнейший рынок Украины.