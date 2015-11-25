Беспилотник снял с высоты птичьего полета масштабный пожар на корабле-ресторане в Киеве (видео)
18:23, 25 ноября 2015Киев
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На месте работают 17 единиц основной и специальной техники и пожарный катер.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в ресторане / Скриншот
Как сообщал УНИАН, в Киеве ликвидируют пожар в ресторане на воде «Веранда на Дніпрі».
В 15.47 в Печерском районе по улице Набережное шоссе, 25 в ресторане «Веранда на Дніпрі» вспыхнула кровля.
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Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
На месте работают 17 единиц основной и специальной техники и пожарный катер.
Видео Иннокентий Джонс, Dronarium
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