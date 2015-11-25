Беспилотник снял с высоты птичьего полета масштабный пожар на корабле-ресторане в Киеве (видео)

18:23, 25 ноября 2015
Киев
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На месте работают 17 единиц основной и специальной техники и пожарный катер.

Пожар в ресторане / Скриншот

Как сообщал УНИАН, в Киеве ликвидируют пожар в ресторане на воде «Веранда на Дніпрі».

В 15.47 в Печерском районе по улице Набережное шоссе, 25 в ресторане «Веранда на Дніпрі» вспыхнула кровля.

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Согласно предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

На месте работают 17 единиц основной и специальной техники и пожарный катер.

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