В Киеве добровольцы АТО и националисты заблокировали отдел полиции, требуя от МВД исключить бойцов из списков розыска

Активисты возмутились тем, что в списках разыскиваемых лиц находятся бойцы АТО, действующие добровольцы МВД, свидетели по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины и подозреваемые по этому делу, которые сейчас находятся в СИЗО, передает ТСН.

По словам народного депутата Игоря Луценко, на доске в качестве разыскиваемых висит 20 активистов, по меньшей мере 5 из них — добровольцы МВД.

Активисты приковали себя к стенам помещения полиции и полностью заблокировали участок. Они требуют приезда министра МВД Арсена Авакова и его заместителя Василия Паскала, которых связывают с организацией слежки и преследования.

К активистам приехал начальник киевской полиции Александр Терещук. "Я таких глупых команд не давал", - заявил он, комментируя список объявленных в розыск, передает Громадське.

По его словам, по факту обнародованных списков будет возбуждено уголовное дело.

"Завтра к вечеру я проведу служебное расследование и передам материалы прокурору. Если есть вина Терещука – я сам напишу заявление и уйду", – заявил начальник киевского управления Нацполиции.

Кроме того, в райотдел приехал второй заместитель руководителя Национальной полиции Александр Фацевич. Он пообещал наказать виновных, которые проводили слежку за активистами. Но блокадники заявляют, что не разойдутся, пока не приедет Аваков.