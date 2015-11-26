Кличко передал правоохранителям материалы, по которым возбудили 70 дел против сотрудников КГГА

За 15 месяцев киевские власти во главе с Виталием Кличко выявили финансовых нарушений в подведомственных предприятиях и подразделениях на сумму 869 миллионов гривен и потерь для бюджета 409 миллионов гривен.

Об этом в интервью изданию Левый Берег рассказал Глава Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА Геннадий Плис.

«За аналогичный период в предыдущий год в мэрии было выявлено нарушений на 184 миллиона и всего 44 миллиона гривен потерь для бюджета - почти в 10 раз меньше», - сказал он и подчеркнул, что главное условие, для того, чтобы дело не было «замято» - максимальная публичность процесса.

«Это то, что мы выявили, пользуясь поддержкой Кличко и проведя аудит деятельности руководителей предыдущих 3-5 лет. Все без исключения материалы по этим фактам переданы в правоохранительные органы, которыми уже открыто 69 уголовных производств. Это сверенные данные, но по оперативной информации уголовных дел уже больше – около 80-ти», - сообщил чиновник.

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«Я не знаю других городов в Украине, будь то даже образцовые в плане реформ Одесса или Львов, где в отношении своих же подчиненных власти передают материалы, по которым возбуждаются 70 уголовных производств. Это не просто разговоры, а реальные дела, которые постепенно меняют город», - сказал Глава Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА.

По его информации, по результатам расследований 12-ти лицам предъявлены подозрения, 6 человек объявлены в розыск, 5 дел уже направлено в суд. Для сравнения: при предыдущих градоначальниках было открыто всего 9 уголовных дел.

«Могу уверенно сказать только одно: наша работа, аудит, стал приносить максимальную пользу при мэре Кличко, потому, что он не откладывает наши отчеты на полочку, а публично делает все, чтобы покарать коррупционеров. Он не раз, даже лично, в присутствии журналистов передавал материалы правоохранителям. Ведь только максимальная публичность процессов проверки не позволит “замять дело”, а довести его до конца и покарать коррупционеров», - подчеркнул Плис.