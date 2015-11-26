В Киеве от пандемического вируса гриппа А (Н1) умерла 33-летняя женщина.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемической службе Киева, 24 ноября около 5.00 в столице от пандемического гриппа А (Н1) умерла 33-летняя киевлянка.

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По словам главного санитарного врача города Олега Рубана, в нынешнем сезоне это первый случай смерти от гриппа А (Н1), который был лабораторно подтвержден.

"Он подтверждает предупреждения врачей, что не так страшен грипп, как его осложнения. Больная с ожирением в группе риска, поэтому таким людям рекомендовано не пренебрегать как специфической, так и неспецифической профилактикой", - подчеркнул Рубан.

В СЭС сообщили, что женщина заболела 17 ноября. Она обратилась в приемное инфекционное отделение Киевской городской клинической больницы №4 с жалобами на лихорадку, сухой кашель и насморк. У пациентки было зафиксировано повышение температуры тела до 39°С и, учитывая состояние, предложена госпитализация. Больная письменно отказалась от лечения в стационаре и, получив рекомендации относительно амбулаторного лечения, вернулась домой.

Повторно женщина обратилась в инфекционное отделение больницы уже 20 ноября утром, и была госпитализирована. Ей была назначена симптоматическая терапия, отобраны образцы крови, мочи для проведения лабораторных исследований. Кровь для исследования методом ПЦР для идентификации вируса гриппа направлена в Национальный центр гриппа при ГУ «Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины». В связи с ухудшением состояния пациентку перевели в отделение инфекционной реанимации, где она умерла 24 ноября. В заключительном диагнозе установлено, что у пациентки был грипп с осложнениями.

В ходе эпидрасследования специалисты Госсанэпидслужбы в Киеве установили, что в доме умершей пациентки в ночь ее смерти врачами скорой медицинской помощи была зафиксирована также смерть ее матери. Специалисты подчеркнули, что патологоанатомический диагноз по результатам вскрытия тела не связан с вирусом гриппа.

Как отметили в ГосСЭС в Киеве, по сравнению с прошлой неделей, по всей территории Украины отмечается увеличение интенсивности эпидемического процесса. Темп прироста увеличился среди взрослого населения на 1,4 %, среди детей до 17 лет – 7,8 %.

В целом по регионам с 16 по 22 ноября гриппом и ОРВИ заболели 157 тыс. 876 человек, из них почти 70% - дети до 17 лет, госпитализировано 5 тыс. 170 человек, из них 76,6% – дети.

Уровень заболеваемости за отчетную неделю на 1,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого эпидемического сезона, и соответствует среднегодовому уровню для этой поры года.

Наивысшая заболеваемость гриппом и ОРВИ зарегистрирована в Киевской области, а самая низкая - в Харьковской. Однако показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышают эпидемические пороги во всех регионах Украины.

*** Грипп (Grippus, Influenza) - острое инфекционное заболевание с аэрозольным (воздушно-капельным) путем передачи возбудителя, которое характеризуется коротким инкубационным периодом (от 10-12 часов до 7 суток), массовым распространением, лихорадкой, симптомами интоксикации и поражением респираторных путей с большой частотой возникновения осложнений.

Зарегистрированные симптомы нового А (H1)-Калифорния ("свиного") гриппа у людей проявляются как типичные симптомы обычного гриппа - повышение температуры, кашель, боль в горле и миалгии-артралгии, головная боль, а также симптомы острого респираторного заболевания.

Порой наблюдаются гастроэнтерологические симптомы - боль в животе, тошнота, рвота, диарея.

Грипп может быстро усложняться пневмонией (вирусной или вирусно-бактериальной), подтвержденной рентгенологически; изменения на рентгенограмме не являются специфическими.

При тяжелом течении болезни быстро развивается дыхательная недостаточность, которая, несмотря на искусственную вентиляцию легких, в течение 1-2 недель может привести к летальному исходу.