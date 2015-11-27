"Киевпасстранс" повышает стоимость проезда в своих маршрутках

На отдельных автобусных маршрутах общего пользования режима маршрутного такси, которые обслуживает коммунальное предприятие "Киевпасстранс", с 28 ноября повышается тариф на перевозки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на предприятие.

Как утверждают в "Киевпасстрансе", на сегодняшний день в тарифах на многих маршрутах режима маршрутного такси КП "Киевпасстранс" отсутствует составляющая обновления подвижного состава: "На маршрутах з тарифами 3,00 - 4,00 гривни (в зависимости от протяженности маршрута) предприятие работает на грани рентабельности. Это приводит к отсутствию средств на обновление подвижного состава, и КП "Киевпасстранс" может постепенно утратить позиции на рынке пассажирских перевозок в режиме маршрутного такси".

В КГГА отмечают, что работа автобусов режима маршрутного такси дает "Киевпасстрансу" возможность "частично компенсировать убытки от обслуживания автобусных маршрутов обычного режима с регулируемым тарифом и обеспечением льготных перевозок в полном объеме".

Таким образом, как отмечается в сообщении, "Киевпасстранс" "вынужден" повысить тариф на перевозки на отдельных автобусных маршрутах режима маршрутного такси на 0,5 – 1 гривню.

В частности, стоимость проезда возрастет в маршрутках №№ 150, 155, 166, 179, 181, 208, 209, 425, 433, 530, 537, 548, 550, 586.

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