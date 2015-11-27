Дом профсоюзов в Киеве планируют отстроить за год

Об этом говорится в инвест-договоре, подписанном 27 ноября, сообщает сайт Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). "Дан старт строительным работам в Доме союзов на Майдане. 27 ноября подписан инвестиционный договор, сторонами которого выступили Федерация профсоюзов Украины, Хозяйственное управление ФПУ, предприятие-инвестор и Строительная компания, которая будет генеральным подрядчиком", - отмечается в сообщении.

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В сообщении подчеркивается, что во время реконструкции и восстановления Дома профсоюзов "никаких надстроек, или архитектурных изменений в фасаде здания не будет".

"Будет выглядеть обновленный Символ Евромайдана после реконструкции так же, как это было во время бурных событий", - отметили в Федерации профсоюзов.

С какими компаниями подписан договор, в сообщении не уточняется.

Напомним, Дом профсоюзов сгорел в ночь на 19 февраля 2014 года во время массовых акций протеста в Киеве. Здание, которое активисты использовали как штаб Национального сопротивления, во время штурма Майдана подожгли силовики.