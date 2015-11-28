В Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках
В Киеве с сегодняшнего дня на отдельных маршрутах маршрутных такси повышен тариф на перевозку на 50 копеек или на 1 грн.
Об этом сообщает "112 Украина".
Цены на проезд повысились в таких маршрутках:
№ 150 Индустриальный путепровод - ул. Милославская - 5,00 грн;
№ 155 ст. м. "Петровка" - пр-т Леся Курбаса - 4,00 грн;
№ 166 ст. м. "Лукьяновская" - Городское кладбище - 4,00 грн;
№ 179 ст. м. "Политехнический ин-тут" - ул. Татарская - 4,00 грн;
№ 181 Железнодорожный вокзал "Центральный" - пл. Шевченко - 4,50 грн;
№ 208 Универсам "Беличи" - Голосеевская пл. - 5,00 грн;
№ 209 Дворец "Украина" – Теремки-2 - 4,00 грн;
№ 425 ст. м. "Осокорки" - ул. Луначарского - 4,00 грн;
№ 433 ул. Жолудева - ул. Шевченко - 5,00 грн;
№ 530 просп. Свободы - ул. Героев Сталинграда - 4,50 грн;
№ 537 ст. м. "Нивки" - пл. Шевченко - 4,00 грн;
№ 548 ст. м. "Выставочный центр" - ул. Метрологическая - 4,00 грн;
№ 550 ул. Милославская - Кадетский Гай - 5,00 грн;
№ 586 ст. м. "Лукьяновская" - пл. Шевченко - 4,50 грн.
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Ранее в "Киевпасстрансе" пояснили, что без повышения тарифов предприятие может постепенно потерять позиции на рынке пассажирских перевозок в режиме маршрутного такси.
Отметим также, что 7 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте: проезд в метро подорожал до 4 грн, а в наземном транспорте – до 3 грн.