В Киеве подорожал проезд в некоторых маршрутках

Об этом сообщает "112 Украина".

Цены на проезд повысились в таких маршрутках:

№ 150 Индустриальный путепровод - ул. Милославская - 5,00 грн;

№ 155 ст. м. "Петровка" - пр-т Леся Курбаса - 4,00 грн;

№ 166 ст. м. "Лукьяновская" - Городское кладбище - 4,00 грн;

№ 179 ст. м. "Политехнический ин-тут" - ул. Татарская - 4,00 грн;

№ 181 Железнодорожный вокзал "Центральный" - пл. Шевченко - 4,50 грн;

№ 208 Универсам "Беличи" - Голосеевская пл. - 5,00 грн;

№ 209 Дворец "Украина" – Теремки-2 - 4,00 грн;

№ 425 ст. м. "Осокорки" - ул. Луначарского - 4,00 грн;

№ 433 ул. Жолудева - ул. Шевченко - 5,00 грн;

№ 530 просп. Свободы - ул. Героев Сталинграда - 4,50 грн;

№ 537 ст. м. "Нивки" - пл. Шевченко - 4,00 грн;

№ 548 ст. м. "Выставочный центр" - ул. Метрологическая - 4,00 грн;

№ 550 ул. Милославская - Кадетский Гай - 5,00 грн;

№ 586 ст. м. "Лукьяновская" - пл. Шевченко - 4,50 грн.

Читайте такжеКиевляне смогут платить на 30% меньше за потребленное тепло - КГГА

Ранее в "Киевпасстрансе" пояснили, что без повышения тарифов предприятие может постепенно потерять позиции на рынке пассажирских перевозок в режиме маршрутного такси.

Отметим также, что 7 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте: проезд в метро подорожал до 4 грн, а в наземном транспорте – до 3 грн.