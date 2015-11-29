Полиция задержала 17-летнего парня, который разгуливал по центру Киева с гранатами и пистолетами (фото, видео)
Сегодня, 29 ноября, в центре Киева, на улице Костёльной, полицейский патруль изъял у 17-летнего подростка пистолеты и гранаты, которые он имел при себе.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве со ссылкой на слова руководителя столичной полиции Александра Терещука.
"Сотрудники полиции при проверке личных вещей молодого человека изъяли три пистолета, две гранаты, две балаклавы, нож и поддельные документы, в том числе и удостоверения работников СБУ и МВД. Все эти предметы изъяли и передали для проведения экспертизы. Их владельцем оказался 17-летний парень, который направлялся на массовые мероприятия, происходящие на Майдане Незалежности. Его доставили в райуправление полиции", - сообщил Терещук.
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Сейчас правоохранители выясняют происхождение и предназначение оружия и боеприпасов.