Полиция задержала 17-летнего парня, который разгуливал по центру Киева с гранатами и пистолетами (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве со ссылкой на слова руководителя столичной полиции Александра Терещука.

"Сотрудники полиции при проверке личных вещей молодого человека изъяли три пистолета, две гранаты, две балаклавы, нож и поддельные документы, в том числе и удостоверения работников СБУ и МВД. Все эти предметы изъяли и передали для проведения экспертизы. Их владельцем оказался 17-летний парень, который направлялся на массовые мероприятия, происходящие на Майдане Незалежности. Его доставили в райуправление полиции", - сообщил Терещук.

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Сейчас правоохранители выясняют происхождение и предназначение оружия и боеприпасов.