В Киеве выпал первый снег (фоторепортаж)
Сегодня, 29 ноября, киевлян и гостей столицы порадовал первый снег.
Стоит отметить, что гидрометцентр предупреждает о гололедице и налипании мокрого снега сегодня ночью в Украине.
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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "ночью 30 ноября на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, днем местами порывы ветра 15-20 м/с".
По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, более двухсот единиц спецтехники КК «Киевавтодор» убирают улицы Киева от первого снега. Также работники коммунальной корпорации начали обрабатывать тротуары противогололедными средствами.
«Білі мухи налетіли – все подвір`я стало біле, Не злічити білих мух, що летять, неначе пух...» #radiosvoboda #першийсніг #київPosted by Радіо Свобода on Sunday, November 29, 2015
Первый снег!!!:))) pic.twitter.com/WphUVXi7pW
— Рина Альшанская (@Alrina_) November 29, 2015
#первыйснег#снег#киевpic.twitter.com/YaMmMQPRjW
— Udgin (@Udgin) November 29, 2015