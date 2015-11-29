В Киеве выпал первый снег (фоторепортаж)

16:52, 29 ноября 2015
Киев
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Сегодня, 29 ноября, киевлян и гостей столицы порадовал первый снег.

УНИАН

Стоит отметить, что гидрометцентр предупреждает о гололедице и налипании мокрого снега сегодня ночью в Украине.

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Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, "ночью 30 ноября на дорогах гололедица, местами налипание мокрого снега, днем местами порывы ветра 15-20 м/с".

По данным пресс-службы Киевской городской государственной администрации, более двухсот единиц спецтехники КК «Киевавтодор» убирают улицы Киева от первого снега. Также работники коммунальной корпорации начали обрабатывать тротуары противогололедными средствами.

«Білі мухи налетіли – все подвір`я стало біле, Не злічити білих мух, що летять, неначе пух...» #radiosvoboda #першийсніг #київ

Posted by Радіо Свобода on Sunday, November 29, 2015

 

 

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