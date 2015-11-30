В Киеве с 1 декабря подорожает хлеб

Публичное акционерное общество "Киевхлеб" вынуждено объявить о поднятии отпускных цен на основные сорта своей продукции с 1 декабря 2015 года, сообщается на сайте предприятия.

"В течение последнего времени наблюдалась тенденция к росту стоимости муки, удельный вес которого в структуре себестоимости занимает до 40%, а также других составляющих, а именно газа, электроэнергии, прочего сырья (сахар, масло, дрожжи, соль), на законодательном уровне увеличился размер минимальной заработной платы", - говорится в сообщении.

В частности, украинский столичный подовый хлеб подорожает на 14,8% по 6,90 гривни к 7,92 гривны, пшеничный традиционный подовый - на 10,6% с 5,64 гривны до 6,24 гривны, а батон киевский нарезной вырастет в цене на 5,6% с 5,34 гривны до 5,64 гривны.

Отмечается, что предприятию не хватает оборотных средств для покрытия своей текущей деятельности. При имеющихся условиях работы и сохранении нынешнего уровня цен существует реальный риск остановки производства.

"Следует заметить, что цены на три вида хлебобулочных изделий (украинский домашний 0,95 килограмма, пшеничный киевский И сорта, 0,65 килограмма и обычные батоны высшего сортку, 0,5 килограмма), реализуемых в сети фирменной торговли по условиям инвестиционных договоров, остаются неизменными", - отмечается на сайте "Киевхлеба".

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Как сообщал УНИАН, "Киевхлеб" в феврале 2015 года повысил цены на свою продукцию в среднем на 10-12%.

Справка УНИАН. Компания "Киевхлеб" создана на базе государственного предприятия "Киевхлеб" в 1996 году. В состав компании входит 5 производственных цехов в столице, а также 5 хлебозаводов в Киевской области - в городах Бровары, Макаров, Сквира, Белая Церковь и Фастов. Предприятия компании выпускают до 500 тонн хлебобулочных и 20 тонн кондитерских изделий в сутки. На сегодняшний день ассортимент продукции насчитывает около 500 наименований.