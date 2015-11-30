В Киевском метрополитене опровергли слухи о подорожании проезда с 1 января

Распространенные в СМИ слухи о якобы повышении тарифов на проезд в столичном метрополитене с 1 января 2016 года не соответствуют действительности.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Наталья Макогон.

"С 1 января подорожания проезда в метро не будет. Более года назад мы говорили, что более-менее приемлемым тарифом для метро при существующих затратах является 6 гривень, но на сегодняшний день этот вопрос не поднимается", - сказала Макогон.

Вместе с тем, она добавила, что пока неизвестно, будут ли в принципе пересматриваться тарифы на проезд в метро на следующий год, так как данное решение принимает Киевская городская госадминистрация.

"Пока неизвестно, потому что наша финансовая отчетность за год будет готова только к концу января, и тогда мы предоставим ее в мэрию и власти города будут этот вопрос решать, на сегодняшний день этот вопрос не поднимается", - подчеркнула Макогон.

По ее словам, в этом году столичный метрополитен провел ремонт и замену шпал, что позволило снять ограничения по скорости составов на ряде участков.

Вместе с тем, УНИАН пока не удалось получить комментарий в коммунальном предприятии "Киевпасстранс" относительно планов повышения тарифов на проезд в коммунальном транспорте Киева."У нас было больше 40 участков, где были ограничения по скорости, сейчас их осталось не больше 10, так как были отремонтированы и заменены рельсы и шпалы", - подытожила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после Нового года тариф в городском транспорте столицы, включая метро и маршрутные такси, может повыситься примерно в 1,5 раза, в частности, тариф на метро может быть повышен до 6 гривень.

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Как сообщалось, с 28 ноября предприятие "Киевпастранс" повысило на 0,5-1 гривни до 4-5 гривень стоимость проезда на 14 столичных маршрутах, где коммунальный транспорт работает в режиме маршрутного такси.