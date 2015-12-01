В Киеве с сегодняшнего дня подорожал хлеб

Об этом сообщают в пресс-службе предприятия "Киевхлеб".

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"К сожалению, со времени последнего поднятия цен 18 февраля 2015г., произошло обострение экономической ситуации в стране, наблюдались стремительные инфляционные процессы, росла стоимость всех составляющих продукции. В результате ПАО "Киевхлеб" оказался в критической ситуации, когда затраты на производство уже нельзя перекрывать за счет внутренних резервов", - утверждают в пресс-службе предприятия.

Теперь Нарезной киевский батон подорожает на 30 копеек и будет стоить 5,64 грн.

Традиционный пшеничный подовый хлеб обойдется в 6,24 грн вместо 5,64 грн.

А буханка Украинского столичного подового (0,95 кг) – 7,92 грн.

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Также отмечается, что цены на три вида хлебобулочных изделий (украинский домашний 0,95 кг, пшеничный киевский Ис., 0,65 кг и обычные батоны в/с, 0,5 кг), реализуемых в сети фирменной торговли по условиям инвестиционных договоров, остаются неизменными.