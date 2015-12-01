В Киеве из-за оползня возле дома на Краснозвездном проспекте отселяют жильцов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

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Отмечается, что сразу после оползня состоялось срочное заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, на котором создан оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС.

По словам Пантелеева, «из-за оползня временно нужно отселить 38 квартир многоэтажки, где проживают 83 человека (из них 17 детей и двое пенсионеров). К счастью, обошлось без жертв. Для жильцов квартир, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации природного характера, развернут эвакуационный пункт в ближайшей 144-й школе».

Сейчас продолжается временное отселение, подчеркнул Пантелеев.

На месте оползня работают около полусотни специалистов Киевской аварийно-спасательной службы, коммунальных предприятий, спасателей ГСЧС, аварийных бригад энергоснабжающих компаний столицы.

Спасатели и коммунальные службы обрезают аварийноопасные участки зеленых насаждений и приступили к освобождению трёх автомобилей, находящихся в заваленных деревьями гаражах возле дома, говорится в сообщении.