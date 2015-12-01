На Краснозвездном в результате оползня рухнула подпорная стена дома (фотогалерея)

Об этом на странице в соцсети сообщил заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев. "К счастью, жертв нет. Но повреждены гаражные здания людей и авто", - написал он.

Читайте такжеВ Киеве из-за оползня возле дома на Краснозвездном проспекте отселяют жильцов

Сейчас городские власти создали штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, люди эвакуированы.

"Коммунальные и аварийные службы работают на местах. В течение нескольких часов будем иметь результаты геодезических исследований, чтобы понимать, что дальше делать с домом. О действиях будем оперативно сообщать", - пообещал Петр Пантелеев.

Между тем, как сообщает "Украинская правда", в результате оползня повреждены 3 автомобиля. "Также из 11-этажки отселили около 80 человек, они сейчас находятся в школе, им готовят чай и еду. Также есть палатка с обогревом, чаем и кофе", - рассказала пресс-секретарь Петра Пантелеева Юлия Громотная.

По ее словам, для людей подыскивают временное жилье, проводят исследования, чтобы определить, в каком состоянии находится дом.