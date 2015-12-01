Крымский след: обрушившийся дом в Киеве строила фирма представителя оккупационной власти Константинова

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь компании "Укртрансгаз", сотрудники которой живут в этом доме, Максим Белявский, передает телеканал "112 Украина".

"Дом был построен примерно 10 лет назад компанией "Консоль", владелец которой - нынешний "глава" оккупационного режима в Крыму Владимир Константинов", - отметил он.

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Телеканал попытался связаться с компанией по телефону, однако там сообщили, что "Консоль" работает только на территории Крыма. "Мы дозвонились по киевским номерам в "Консоль", но там нам ответили представители другой фирмы. Они арендуют офис, который когда-то принадлежал строительной компании. Также сообщили, "Консоль" давно работает только на территории аннексированного Крыма", - отметила ведущая.

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Как сообщал УНИАН, на Краснозвездном проспекте, 14 ночью произошел оползень, в результате которого упала подпорная стенка жилого дома. Повреждены гаражи и автомобили.

Между тем, как сообщает "Украинская правда", в результате оползня повреждены 3 автомобиля. "Также из 11-этажки отселили около 80 человек, они сейчас находятся в школе, им готовят чай и еду. Также есть палатка с обогревом, чаем и кофе", - рассказала пресс-секретарь Петра Пантелеева Юлия Громотная.

По ее словам, для людей подыскивают временное жилье, проводят исследования, чтобы определить, в каком состоянии находится дом.