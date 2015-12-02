Бюджет Киева в следующем году может превысить нынешний на 1,5 миллиарда

Бюджет Киева на 2016 год прогнозируют больше на 1,5 миллиарда гривень по сравнению с нынешним годом, то есть примерно в 25 миллиардов гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в комментарии журналистам председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников, ссылаясь на данные основных прогнозируемых макропоказателей бюджета на 2016 год.

Он пояснил, что только сегодня столичным властям были доведены Министерством финансов окончательные контрольные показатели Киева, размеры субвенций городу на образование, здравоохранение, которые указаны в проекте госбюджета.

"Но то, что город планирует, у нас вся информация есть. Но юридически нам нужно это все сбалансировать... Сейчас департамент финансов работает над тем, чтобы полностью сформировать проект решения Киевсовета о бюджете столицы на следующий год со всеми приложениями, доходами, расходами. Планируется, что где-то на 1,5 миллиарда будет больше общая цифра по обоим фондам - и по общему, и по специальному что касается доходов. И, таким образом, мы выйдем где-то на 25,160 миллиарда бюджет этого года", - отметил Странников.

По его словам, с перевыполнением НДФЛ и других видов налогов дает основания увеличить показатели бюджета столицы на следующий год. Кроме того, добавил он, со следующего года вступает в силу налог на недвижимость и для юридических и для физических лиц, а это еще дополнительно даст городу поступления в бюджет.

"На сегодняшний момент государство готовит еще изменения в бюджетно-налоговую реформу, определенные новшества, но мы формируем бюджет пока на старой базе. И если даже не будут внесены никакие изменения, несомненно эти цифры мы получим", - заявил Странников.

"Это такие осторожные, минимальные цифры закладываем. Но я уверен, что будет перевыполнение как и в этом году, так и в следующем", - добавил он.

Странников напомнил, что уже завтра проект бюджета будет представлен депутатам Киевсовета на заседании сессии, чтобы они приняли его в работу.

По его словам, следующий бюджет не будет "дефицитным" или "профицитным", а будет "нулевым", то есть сбалансированным.

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Как сообщал УНИАН, ранее Странников выразил надежду, что 24 декабря бюджет столицы на 2016 год будет утвержден.

Справка УНИАН. 28 января Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2015 год с доходами в размере 22 215 212,0 тысяч гривень и расходами 20 301 459,0 тысяч гривень.