В Киеве задержали грабителя 5 банков

Как сообщили УНИАН в Отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве, злоумышленник был задержан после ограбления очередного банка в Дарницком районе.

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Как отметили в столичной полиции, женщина-кассир рассказала правоохранителям, что неизвестный мужчина, войдя в отделение банка, достал пистолет и гранату и, угрожая ими, заставил отдать 20 тыс. грн, 2 тыс. 900 евро и почти 1700 долларов, после чего скрылся.

По имеющимся приметам мужчина был задержан неподалеку от станции метро “Позняки”, у него изъяты вещественные доказательства.

Во время допроса он признался, что, начиная с 2013 года, кроме последнего ограбления, он совершил еще четыре аналогичных нападения.

Сейчас в отношении задержанного открыто уголовное производство по ст. 187 (разбой) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.