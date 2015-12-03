В пострадавший из-за обвала подпорной стены дом на Краснозвездном проспекте подали воду

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Со вчерашнего дня в дом возобновлено снабжение горячей и холодной воды, поскольку заселенным остается только один подъезд. Жильцы подъезда, который находится ближе к обвалившейся подпорной стенке, из соображений безопасности временно переселены в столичный отель «Киев» (Соломенский район, улица Просвещения)», - говорится в сообщении.

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Сейчас, по данным КГГА, около дома ведутся геодезические исследования. «Работы выполняются усилиями КП «СУППР» (Специализированное управление противооползневых подземных работ), специалисты которого сообщили, что для качественного проведения необходимо минимум три дня», - отмечается в сообщении.

По словам руководителя КП «СУППР» Анатолия Бойко, после проведения необходимых работ будет определена структура почвы, вероятность и уровень опасности дальнейших оползней. Только учитывая все эти факторы, будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации дома и других построек, расположенных на этой территории, сказал он.

Кроме того, за домом ведется электронное наблюдение с помощью системы «Циклоп». Задача этой системы – фиксировать любые изменения дома, в частности, изменение его конструктивных элементов, разрушений и тому подобное. «За первые два дня наблюдения таких изменений не зафиксировано. Наблюдение продолжается», - сообщили в КГГА.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ночь на 1 декабря произошел оползень возле жилого дома по проспекту Краснозвездный, 14.

Пострадавших нет, но под завалами оказались гаражи неподалеку от дома.

Городская власть создала штаб по ликвидации чрезвычайной ситуаций.

Жильцы 38 квартир многоэтажки (83 человека) временно отселены.