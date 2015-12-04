Санэпидемслужба Киева не рекомендует употреблять воду из 43 бюветов

"За ноябрь исследовано 135 проб питьевой воды из водопроводной сети города Киева, из бюветов – 91 пробу. При исследовании 91 пробы воды из бюветов выявлено 43 пробы с отклонениями по санитарно-химическим и микробиологическим показателям", – говорится в сообщении главного управления Госсанэпидемслужбы в Киеве.

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Наибольшее количество отклонений обнаружены в пробах из бюветов в Шевченковском районе.

По данным Киевской городской госадминистрации, в Киеве работают около 200 коммунальных бюветов, в этом году провели капитальный ремонт на 40 бюветах.