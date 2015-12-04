Завтра из Прикарпатья в Киев привезут главную новогоднюю елку Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, елка высотой 26 метров будет установлена на Софийской площади.

Отмечается, что в этом году новогоднее дерево будет выше прошлогоднего на 2 метра.

Предполагается, что на Софийскую площадь елку привезут в 12.00.

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В рамках события планируется презентация первых образцов игрушек, которыми будет украшена нынешняя елка.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новогодние и рождественские праздничные мероприятия состоятся на пяти площадях - Софиевской, Михайловской, Почтовой, Троицкой, Контрактовой, а также на Певческом поле. Но центральной локацией будет праздник «Новый год между двумя колокольнями», организуемой на Софийской и Михайловской площадях.

Зажечь огни на главной елке Украины традиционно планируется на День Святого Николая, то есть 19 декабря.