На Софийскую площадь в Киеве привезли главную елку страны

Сегодня в Киев из Ивано-Франковской области привезли главную новогоднюю елку Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, елка высотой 26 метров будет установлена на Софийской площади.

Отмечается, что в этом году новогоднее дерево будет выше прошлогоднего на 2 метра.

Как сообщал УНИАН, в Киеве новогодние и рождественские праздничные мероприятия состоятся на пяти площадях - Софиевской, Михайловской, Почтовой, Троицкой, Контрактовой, а также на Певческом поле. Но центральной локацией будет праздник «Новый год между двумя колокольнями», организуемой на Софийской и Михайловской площадях.

Зажечь огни на главной елке Украины традиционно планируется на День Святого Николая, то есть 19 декабря.