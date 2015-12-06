В Киеве на Подоле нашли гранату
11:52, 06 декабря 2015Киев
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В Подольском районе Киева на перекрестке улиц обнаружили предмет, похожий на гранату.
Гранату передали для проведения экспертизы / zbroya.info
Как сообщили УНИАН в столичном главке Национальной полиции, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.
«При осмотре прилегающей территории работники полиции изъяли предмет, похожий на гранату РГД-5, и передали его для проведения экспертизы», - отметили в полиции.
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Правоохранители опрашивают жителей близлежащих к месту происшествия домов и проводят мероприятия по установлению лица, оставившего боеприпас.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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